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ТАСС

В NASA определили, с какого участка поверхности астероида Бенну будет взята проба грунта

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Астероид Бенну
Астероид Бенну.
Источник изображения: © NASA/Goddard/University of Arizona

Речь идет об участке, получившем обозначение Nightingale

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определили участок поверхности астероида Бенну, с которого будет взята проба грунта. Об этом сообщил в четверг на конференции, транслировавшейся на сайте NASA, руководитель программы исследований американской межпланетной станции OSIRIS-REx Данте Лауретта.

По его словам, после тщательного исследования поверхности астероида, диаметр которого достигает 500 м, ученые первоначально определили 50 участков, представляющих интерес, затем сократили число потенциальных мест забора грунта до четырех, а теперь выбрали один, наиболее подходящий.

"Мы остановились на участке поверхности, получившем обозначение Nightingale, - сообщил он. - Это кратер диаметром около 20 м в северной части астероида. Его дно покрыто мелкими обломками, но у стены кратера есть и несколько крупных глыб, размеры которых превышают 7 м".

В начале 2020 года дистанционный манипулятор станции должен осуществить забор грунта массой около 60 г, затем капсула с образцом направится к Земле. Согласно расчетам, аппарат совершит посадку на территории американского штата Юта в конце сентября 2023 года.

Станция OSIRIS-REx была запущена в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению с астероидом Бенну (1999 RQ36) и сбору образцов с его поверхности. Она достигла небесного тела в начале декабря прошлого года и осуществила съемку всей поверхности астероида.

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