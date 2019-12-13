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ТАСС

NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным

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Кабина экипажа космического корабля Crew Dragon
Кабина экипажа космического корабля Crew Dragon.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Ранее в компании SpaceX заявили, что рассчитывают осуществить первый пилотируемый полет своего корабля Crew Dragon к МКС в феврале 2020 года

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в настоящее время пересматривает даты полетов своих астронавтов на МКС на американских космических кораблях, чтобы сформировать реалистичный график и поставить на первое место безопасность. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

"NASA и наши партнеры хотят отправить астронавтов (на МКС - прим. ТАСС) как можно скорее, не ставя при этом под угрозу их безопасность. Мы всегда будем отдавать безопасности приоритет по отношению к скорости. Администратор NASA поручил новому заместителю администратора по пилотируемым программам Дугласу Ловерро пересмотреть даты полетов, чтобы сформировать реалистичный график", - сказала она, отвечая на вопрос о том, готово ли NASA в феврале отправить астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли к МКС на корабле Crew Dragon. Она также добавила, что Ловерро приступил к исполнению своих обязанностей в NASA 3 декабря.

Ранее в компании SpaceX заявили, что рассчитывают осуществить первый пилотируемый полет своего корабля Crew Dragon к МКС в феврале 2020 года, предварительно проведя 4 января проверку системы аварийного прекращения полета.

"NASA и SpaceX работают над проведением проверки системы аварийного прекращения полета Crew Dragon, которая намечена на 4 января", - подтвердила Ширхольц. "Демонстрация системы аварийного спасения корабля Crew Dragon является одним из последних важных испытаний, которые проведет компания до того, как астронавты NASA полетят на корабле", - подчеркнула представитель космического ведомства.

Программа пилотируемых полетов

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Помимо SpaceX, свой корабль - CST-100 Starliner - разработала корпорация Boeing. На орбиту его будет выводить ракета-носитель Atlas V. Первый запуск "Старлайнера" в беспилотном режиме планируется на 20 декабря.

Crew Dragon - модификация грузового Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта нынешнего года и пристыковался к ней на следующий день.

Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году, однако график регулярно сдвигался.

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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
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Проекты
2020-й год
МКС
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