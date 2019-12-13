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Интерфакс-АВН

Ремонт "Адмирала Кузнецова" необходимо продолжить - бывший начштаба ВМФ

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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов. Архивное фото
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Процесс ремонта и модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" должен быть продолжен, несмотря на разрушительность последствий пожара в энергоотсеке, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"Необходимость восстановления "Адмирала Кузнецова", несомненно, сохраняется", - сказал Кравченко "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что последствия возгорания в энергоотсеке корабля могут быть серьёзными. "Это опасно. Могут быть повреждены кабельные трассы, а это очень серьёзно", - сказал Кравченко.

Однако, по его оценке, металлические конструкции корпуса корабля не должны получить сильных повреждений, несмотря на значительную площадь и длительность пожара. "Температура в очаге горения была большая, но обрушиться там ничего не могло. Будем ждать результатов, когда определят причину и объявят подробности", - заявил Кравченко.

Как сообщалось, в четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.

Площадь пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 600 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

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Адмирал Кузнецов
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