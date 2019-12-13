Число пострадавших при пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" возросло до шести человек - источник

Мурманск. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Шесть человек, по последним данным, пострадали при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии", - сказал источник.

Между тем глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что пострадавших среди гражданских специалистов в результате пожара на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" нет. "Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа гражданских работников 35-го судоремонтного завода нет", - сказал Рахманов "Интерфаксу".

Площадь пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", по последним данным, возросла до 600 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Площадь пожара - примерно около 600 кв.м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара уточняется, потому что на месте идет очень густой дым.

В Главном управлении МЧС России по Мурманской области отказались комментировать пожар на "Адмирале Кузнецове". "Мы не комментируем сейчас", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на "Адмирале Кузнецов", находящийся на ремонте на заводе "Звездочка", в четверг произошел пожар. "По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе", - сказал источник.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили, что в трюме первого энергоотсека авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ. "Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.