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Интерфакс-АВН

Военные получили партию модернизированных танков Т-80БВМ - "Ростех"

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Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Обязательства по поставкам в войска модернизированных танков Т-80БВМ выполнены, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"АО "Омсктрансмаш", входящее в НПК Уралвагонзавод, выполнило масштабный государственный оборонный заказ по поставке модернизированных танков Т-80БВМ. Перед отправкой в войска каждая боевая машина прошла необходимые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Число поставленных танков в "Ростехе" не уточнили.

Генеральный директор предприятия Игорь Лобов, чьи слова привели в пресс-службе "Ростеха", заявил, что модернизация танков позволяет увеличить боевые возможности. "Модернизация обеспечивает повышение основных боевых качеств машины: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Танки успешно проходят все испытания - газотурбинный двигатель не подводит даже в самый лютый мороз. Недаром, за уникальные свойства и неприхотливость машины в условиях низких температур, Т-80БВМ прозвали "арктическим", - сказал генеральный директор АО "Омсктрансмаш"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Омсктрансмаш
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
Гособоронзаказ
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