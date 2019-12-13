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Интерфакс-АВН

Военнослужащие России и Лаоса на первых совместных учениях "Ларос-2019" испытали боевую технику на полигоне

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Т-72Б1
Т-72Б1 Народной армии Лаоса.
Источник изображения: rg.ru

Владивосток. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Первая совместная тренировка на боевой технике прошла на полигоне "Бан Пэн" (Лаос) в рамках совместного российско-лаосских военных учений "Ларос-2019", сообщила в четверг пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Экипажи танковых подразделений Восточного военного округа и Вооруженных сил Лаоса изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали вопросы организации связи", - говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие ВВО приняли боевую технику у лаосской стороны и провели пристрелку вооружения, проверили ходовые качества бронетехники.

Объединенный штаб руководства учением согласовал единые для обеих сторон сигналы управления и взаимодействия. Активная фаза учений стартует 16 декабря, тогда совместная группировка войск отработает уничтожение условного незаконного вооруженного формирования.

В международных маневрах от ВВО задействованы танковая рота, взвод обеспечения и медицинское отделение. От Минобороны Лаоса в учении принимают участие тактические группы танковых, разведывательных подразделений, подразделение РХБ защиты и связи.

Как сообщалось, первые российско-лаосские военные учения "Ларос-2019" стартовали в Лаосе 10 декабря, они пройдут в три этапа, до 19 декабря.

Всего будет задействовано более 500 военнослужащих двух стран.

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