Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Зенитно-ракетный комплекс С-350, по мнению военных экспертов, в настоящее время является лучшем в своем классе и предназначен для замены устаревших систем ПВО.
Он является своеобразным рекордсменом, так на одной пусковой установке размещается сразу 12 ракет, каждая из которых может уничтожать предназначенную ей цель.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Максимальная дальность стрельбы составляет 60 км, а высота - 30 км. Время приведения средств в боевую готовность с марша - всего 5 минут.
Высокую подвижность ЗРК обеспечивают автомобили высокой проходимости Брянского автомобильного завода.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Принятие на вооружение "Витязя" значительно расширит возможности по уничтожению различных средств воздушного нападения, в том числе, баллистических ракет.
В 2019 году этот новейший зенитный ракетный комплекс впервые поступит в воздушно-космические силы. Его получит учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, перед прибытием новой техники личный состав пройдет переобучение.