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Вестник Мордовии

Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Зенитно-ракетный комплекс С-350, по мнению военных экспертов, в настоящее время является лучшем в своем классе и предназначен для замены устаревших систем ПВО.

Он является своеобразным рекордсменом, так на одной пусковой установке размещается сразу 12 ракет, каждая из которых может уничтожать предназначенную ей цель.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Максимальная дальность стрельбы составляет 60 км, а высота - 30 км. Время приведения средств в боевую готовность с марша - всего 5 минут.

Высокую подвижность ЗРК обеспечивают автомобили высокой проходимости Брянского автомобильного завода.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Принятие на вооружение "Витязя" значительно расширит возможности по уничтожению различных средств воздушного нападения, в том числе, баллистических ракет.

В 2019 году этот новейший зенитный ракетный комплекс впервые поступит в воздушно-космические силы. Его получит учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, перед прибытием новой техники личный состав пройдет переобучение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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