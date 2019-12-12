Эксперт о стрельбах "Калибрами" в Черном море: у нас есть супероружие

Опубликовано видео поражения цели "Калибром" в Черном море. В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал кадры, отметив, что против ракеты системы ПВО практически бессильны.
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море в рамках комплексных корабельных учений.
На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Как отмечает телеканал, ракета пролетела по сложной траектории более 250 километров за несколько десятков секунд.
Изначально "Калибры" разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли.
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" – один из новейших кораблей ВМФ. Его построили в Калининграде на заводе "Янтарь", в составе Черноморского флота он с июня 2016 года. Боевое крещение фрегат прошел во время операции в Сирии. Он обстреливал позиции террористов "Калибрами" из акватории Средиземного моря.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал видео стрельбы "Калибрами" в Черном море.