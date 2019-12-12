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РИА Новости

Эксперт о стрельбах "Калибрами" в Черном море: у нас есть супероружие

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Пуск противокорабельной ракеты "Калибр-НК" с борта МРК проекта 21631 "Вышний Волочек"
Пуск противокорабельной ракеты "Калибр-НК" с борта МРК проекта 21631 "Вышний Волочек".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Опубликовано видео поражения цели "Калибром" в Черном море. В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал кадры, отметив, что против ракеты системы ПВО практически бессильны.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море в рамках комплексных корабельных учений.


На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Как отмечает телеканал, ракета пролетела по сложной траектории более 250 километров за несколько десятков секунд.

Изначально "Калибры" разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли.

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" – один из новейших кораблей ВМФ. Его построили в Калининграде на заводе "Янтарь", в составе Черноморского флота он с июня 2016 года. Боевое крещение фрегат прошел во время операции в Сирии. Он обстреливал позиции террористов "Калибрами" из акватории Средиземного моря.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал видео стрельбы "Калибрами" в Черном море.

"Двести пятьдесят километров – это, конечно, не максимальная дальность действия "Калибров", их дальность составляет около 2,5 тысячи километров. Но, тем не менее, это показатель того, что ракета отработана и это очень мощное оружие, которое способно поражать очень сложные цели. Против этой ракеты сейчас практически бессильны многие системы ПВО, потому что она идет по сложной траектории и на финишном этапе выходит на сверхзвук, что очень важно для такой ракеты. Мы показали, что у нас есть супероружие и нас не запугать. Все находится под контролем. Черноморский флот вооружается кораблями, которые оснащены этими ракетами – это три фрегата, по сути, три малых ракетных корабля. Кроме того, бригада подводных лодок тоже имеет возможность стрелять этими крылатыми ракетами. А в будущем количество носителей "Калибра", а впоследствии и гиперзвуковых ракет "Циркон", увеличится более чем в два раза, в том числе и в Черном море, это однозначно", – сказал Василий Дандыкин.
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
1135 Буревестник
636.3
877 Палтус
885 Ясень
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
ЧФ
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