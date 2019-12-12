Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" береговую цель на полигоне в Архангельской области

Ракета была запущена по наземной цели

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по наземной цели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в среду.

"Головной корвет проекта 20385 "Гремящий", проходящий испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, выполнил стрельбу главным ударным комплексом по береговой цели", - сообщили на флоте.

Как отметили в пресс-службе, "испытательная стрельба была проведена крылатой ракетой "Калибр" по мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области". Стрельбы были обеспечены экипажами кораблей и судов Беломорской военно-морской базы, они взаимодействовали с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

9 декабря корвет выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по надводным целям.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" был заложен 1 февраля 2012 года в эллинге Северной верфи. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Он вышел на очередной этап испытаний 6 декабря.

Наименование "Гремящий" дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир - капитан 1-го ранга Антон Гурин стал Героем Советского Союза.