Народ Турции скажет - и американцы вернутся домой

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения Соединёнными Штатами санкций против союзника по НАТО. "Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю", - сказал Чавушоглу в эфире одного из турецких телеканалов.

Как передаёт агентство Anadolu, в случае американских санкций Анкара может поднять вопрос лишения военных США возможности использовать авиабазы "Инджирлик" и "Кюреджик" на турецкой территории, предупредил глава внешнеполитического ведомства.

"Я не хотел бы заранее обсуждать возможные негативные сценарии. Одного решения Конгресса США о введении санкций недостаточно. Важно то, какое решение примет президент США", - сказал Чавушоглу.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) включает в себя 12 пунктов и важно, каким именно из них воспользуются США и каковы полномочия администрации Дональда Трампа для реализации антитурецких решений в случае их принятия Конгрессом, отметил министр. По его словам, в случае негативного развития событий и введения санкций власти Турции примут соответствующее решение с учётом требований своего народа.

В Анкаре знают о негативных настроениях в Конгрессе США, но не следует увязывать участие Турции в программе по истребителям F-35 с приобретением российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, продолжил Чавушоглу.