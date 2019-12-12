Тема развития совместной системы ПВО стала одной из главных на встрече военачальников РФ и Киргизии

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в среду обсудил в Москве с первым замначальника Генштаба ВС Киргизии Нурланом Кирешеевым развитие Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран и другие актуальные вопросы сотрудничества.

"Ключевыми направлениями совместной работы в военной области являются развитие Объединенной группировки войск и Объединенной региональной системы ПВО, проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. Большое внимание уделяется обеспечению эффективного функционирования в Киргизии объединенной российской военной базы как гаранта стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал в ходе переговоров Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ также отметил, что в рамках визита в Москву зарубежным гостям продемонстрируют Национальный центр управления обороной России. Представителей военного ведомства Киргизии ознакомят со структурой, задачами, историей создания и основами функционирования центра.