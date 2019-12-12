Войти
Интерфакс-АВН

Тема развития совместной системы ПВО стала одной из главных на встрече военачальников РФ и Киргизии

370
0
0
Kyrgyzstan_Russia
Флаги Киргизии и России.

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в среду обсудил в Москве с первым замначальника Генштаба ВС Киргизии Нурланом Кирешеевым развитие Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран и другие актуальные вопросы сотрудничества.

"Ключевыми направлениями совместной работы в военной области являются развитие Объединенной группировки войск и Объединенной региональной системы ПВО, проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. Большое внимание уделяется обеспечению эффективного функционирования в Киргизии объединенной российской военной базы как гаранта стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал в ходе переговоров Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ также отметил, что в рамках визита в Москву зарубежным гостям продемонстрируют Национальный центр управления обороной России. Представителей военного ведомства Киргизии ознакомят со структурой, задачами, историей создания и основами функционирования центра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.12.2019
Начальники Генштабов ВС стран ОДКБ обсудят 13 декабря вопросы военного сотрудничества
22.08.2019
"Центр-2019": Азия учится воевать сообща
15.03.2019
Эксперт: США игнорируют попытки России выйти на диалог по СНВ-3
31.08.2018
Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений
16.12.2016
Генштаб: РФ в 2016 году осуществляла военное сотрудничество более чем с 80 странами
08.02.2016
Замминистра обороны Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет