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Интерфакс-АВН

Гендиректор КТРВ удостоен высшей награды Московской области за вклад в обороноспособность страны

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Борис Обносов
Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Звание "Почётный гражданин Московской области" присвоено генеральному директору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

"Знак высшей награды Московской области Борису Обносову в торжественной обстановке вручил губернатор Андрей Воробьев", - сказано в сообщении пресс-службы КТРВ, поступившем в среду в "Интерфакс".

Обращаясь к трудовому коллективу КТРВ, губернатор отметил, что "такие промышленные предприятия имеют особый смысл".

"Кроме рабочих мест, налогов, интеллекта, они обеспечивают нашей стране суверенитет", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

В среду состоялся визит губернатора Московской области на головное предприятие КТРВ в подмосковном Королёве.

Главу региона встречали председатель Совета директоров корпорации Борис Грызлов и генеральный директор КТРВ. Они рассказали Воробьеву о приоритетных направлениях развития корпорации, планах по модернизации и реконструкции производства, разработках высокоточного оружия, программе жилищного строительства.

Губернатор посетил центр наземных испытаний, лабораторно-конструкторский комплекс, где ознакомился с работой измерительных и испытательных стендов и лабораторий. "Делегации областного правительства и администрации Королёва были показаны комплексы полунатурного моделирования, а также уникальная безэховая камера, где проходят испытания бортовых комплексов управления с различными системами наведения", - сказано в сообщении.

Приоритетным направлением деятельности КТРВ является разработка, производство и модернизация комплексов стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия классов "воздух-поверхность", "воздух-воздух" и унифицированных систем морского вооружения, отечественной ракетно-космической техники и радиоэлектронного оборудования, а также продукции созданной на основе технологий двойного назначения в сферах аэрокосмических, информационных технологий и возобновляемой энергетики.

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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ИТ
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