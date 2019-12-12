В КНР: Появление J-20 у Китая вызвало в США большее смятение, чем появление ядерного оружия у СССР

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На днях "ВО" публиковало материал, в котором рассказывалось о недоумении в среде немецких военных экспертов по поводу того, что в верхней части рейтинга крупнейших военно-промышленных компаний мира нет ни одной компании из Китая. Речь идёт о рейтинге SIPRI, который в Германии назвали "вводящим в заблуждение" и аргументировали такую характеристику тем, что НОАК закупает огромные объёмы оружия и военной техники именно у своих компаний.

Отреагировали на такой подход к составлению рейтингов и китайские средства массовой информации. Отмечено, что рейтинги составляются западным агентствами ровно так, как это выгодно при имеющейся политической конъюнктуре. В тот же рейтинге SIPRI первые пять позиций - у американских компаний, что автоматически должно подчеркнуть примерно следующее: "У них покупают много оружия, значит оно надёжно и эффективно". То есть, сам рейтинг во многом политизирован и создаёт крен в плане конкуренции на мировом рынке торговли оружием.

На этом фоне, как отмечают в Китае, в США всерьёз опасаются китайских успехов в области создания вооружений. Крупный медиаресурс КНР Sina в своём военном разделе выходит со статьёй, в которой говорится, что в последнее время создаваемое высокотехнологичное оружие положило конец американскому преимуществу в этой сфере. В частности, заявлено, что появление вслед за ВВС США самолётов пятого поколения у ВВС НОАК вызвало серьёзнейшее напряжение в Вашингтоне.

Из материала:

Появление J-20 у Китая вызвало у США сегодня даже большее смятение, чем появление у СССР ядерного оружия в своё время. Истребитель J-20 ВВС НОАК сегодня становится настоящим воздушным мечом, а потому США уже ищут возможности противостоять ему.

Китайский эксперт утверждает, что недавние тесты с использованием F-117 на одном из американских полигонов осуществлялись на случай возможной "встречи" в воздухе истребителей F-22 ВВС США и J-20 ВВС Китая. При этом заявлено, что само использование F-117 в таких тестах "бессмысленно", так как "коэффициент инфракрасного излучения J-20 существенно ниже не только коэффициента F-117, но и F-22".

При этом китайский автор не поленился упомянуть о том, что у F-22 обнаруживаются проблемы с покрытием, в то время как у "китайского J-20 таких проблем нет".