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Интерфакс-АВН

Спутник "ГЛОНАСС-М" выведен на орбиту - Минобороны РФ

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Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в среду с космодрома Плесецк, успешно вывел на орбиту навигационный спутник "ГЛОНАСС-М", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "ГЛОНАСС-М" была запущена с Плесецка в 11.54 мск. В 12.04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.

"Стартовавшая в 11.54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "ГЛОНАСС-М", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Страны
Россия
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Глонасс-М
Фрегат РБ
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Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз-2 РН
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