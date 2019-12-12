Спутник "ГЛОНАСС-М" выведен на орбиту - Минобороны РФ

Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в среду с космодрома Плесецк, успешно вывел на орбиту навигационный спутник "ГЛОНАСС-М", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "ГЛОНАСС-М" была запущена с Плесецка в 11.54 мск. В 12.04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.

"Стартовавшая в 11.54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "ГЛОНАСС-М", - говорится в сообщении военного ведомства.