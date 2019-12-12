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ЦАМТО

Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон ЗВО Погоново в Воронежской области

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ЦАМТО, 11 декабря. Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон Погоново Западного военного округа.

Оборудование поставлено в рамках государственного оборонного заказа для подразделений Висленской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Воронежской и Белгородской областях.

Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.

Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге.

Каждый военнослужащий может вести стрельбу на дистанциях от 50 до 600 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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