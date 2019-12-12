Северная Корея, вероятно, испытала жидкостный ракетный двигатель - эксперт

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - "Крайне важное испытание", которое КНДР провела в минувшие выходные, вероятно, включало существующий жидкостный ракетный двигатель, считает Майкл Эллеман, старший научный сотрудник по противоракетной обороне Международного института стратегических исследований (IISS).

"Вертикальный стенд для испытаний двигателей в Сохэ (...) по-видимому, он предназначен только для жидкотопливных двигателей, которые намного легче, чем их твердотопливные аналоги", - пишет Эллеман в своей аналитической статье, опубликованной на сайте 38 North.

Он объяснил, что жидкое топливо для жидкотопливных двигателей обычно хранится в больших баках рядом с испытательным стендом.

Между тем, твердотопливные двигатели удерживают топливо в корпусе, что требует от испытательного стенда способности удерживать массу всего двигателя.

Он добавил, что поскольку твердотопливные двигатели первой ступени межконтинентальных баллистических ракет обычно весят от 20 тыс. до 30 тыс. кг, а двигатели баллистических ракет средней дальности от 15 тыс. до 20 тыс. кг, инженеры вынуждены испытывать их горизонтально, а не вертикально.

Эллеман допустил возможность, что Северная Корея могла усилить свой вертикальный стенд для испытаний двигателей в Сохэ для размещения больших твердых двигателей.

"Это кажется маловероятным, учитывая расходы и менее чем убедительную необходимость тестирования твердых двигателей в вертикальном положении", - отметил он.

Ученый предположил, что, вероятнее всего, Пхеньян испытал вариант РД-250.

"Если бы Северная Корея начала серийное производство (двигателей), она, скорее всего, захотела бы испытать хотя бы некоторые из произведенных двигателей, чтобы обеспечить соблюдение стандартов производительности и надежности, особенно если количество ракет дальнего радиуса действия, которые Пхеньян планирует развернуть, составляет менее нескольких десятков", - считает Эллеман.

При этом он не исключил того, что КНДР могла разработать новую конструкцию двигателя.

Ранее сообщалось, что КНДР провела на своем космодроме Сохэ "крайне важное испытание", которое завершилось успешно.