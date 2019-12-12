Лавров пообещал запустить "Северный поток – 2" несмотря на санкции США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон заявил, что газопровод "Северный поток – 2" будет запущен несмотря ни на что. Санкции США, уверен глава МИД, не помешают проекту.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон заявил, что газопровод "Северный поток – 2" будет запущен несмотря ни на что. Санкции США, уверен глава МИД, не помешают проекту.

"Что касается проекта военного бюджета Соединенных Штатов, то конгресс, по-моему, сейчас буквально обуреваем желанием сделать всё, чтобы разрушить наши отношения. Мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не остановятся", — отметил глава МИДа.