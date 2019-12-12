Войти
Известия.ru

Лавров пообещал запустить "Северный поток – 2" несмотря на санкции США

355
0
0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон заявил, что газопровод "Северный поток – 2" будет запущен несмотря ни на что. Санкции США, уверен глава МИД, не помешают проекту.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон заявил, что газопровод "Северный поток – 2" будет запущен несмотря ни на что. Санкции США, уверен глава МИД, не помешают проекту.

"Что касается проекта военного бюджета Соединенных Штатов, то конгресс, по-моему, сейчас буквально обуреваем желанием сделать всё, чтобы разрушить наши отношения. Мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не остановятся", — отметил глава МИДа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
06.11.2019
Новые базы: как США захватывают нефть в Сирии
14.10.2019
"США продали нас": сирийские курды хотят помощи Москвы
06.10.2016
США должны проявить сдержанность, прежде чем начинать новую войну в Сирии (The National Interest, США)
16.03.2016
Вывод сделан
27.11.2015
Наш ответ Эрдогану
16.10.2015
Песков: в Кремле сожалеют об отказе США от диалога с РФ по сирийскому вопросу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет