Российский флот до конца года примет участие в ряде международных учений - главком

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские корабли до конца этого года примут участие в ряде международных учений, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
"Несколько международных учений будут проведены и в декабре", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".
"Отряд кораблей Балтийского флота приступает к выполнению задач морской части российско-индийского учения "Индра - 2019", - сказал Евменов.
В начале декабря командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в северной части Индийского океана состоятся совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.
Российские военные не комментируют информацию об этих учениях.
О подготовке к учениям 2 октября сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовим с КНР и с Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана", - сказал он.
Официально сообщалось, что в Индийском океане уже находятся сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий".