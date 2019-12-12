Российский флот до конца года примет участие в ряде международных учений - главком

Морской буксир "Виктор Конецкий" проекта 754МБС Ленинградской военно-морской базы ВМФ России, сопровождающий малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол" проекта 21631 во время их перехода с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские корабли до конца этого года примут участие в ряде международных учений, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"Несколько международных учений будут проведены и в декабре", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Отряд кораблей Балтийского флота приступает к выполнению задач морской части российско-индийского учения "Индра - 2019", - сказал Евменов.

В начале декабря командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в северной части Индийского океана состоятся совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.

Российские военные не комментируют информацию об этих учениях.

О подготовке к учениям 2 октября сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовим с КНР и с Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана", - сказал он.

Официально сообщалось, что в Индийском океане уже находятся сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий".