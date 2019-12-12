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Интерфакс-АВН

США не против идеи РФ о подключении Франции и Великобритании к дискуссиям по стратегической стабильности - Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская сторона готова рассмотреть сформулированное Россией предложение о подключении Франции и Великобритании к переговорам по стратегической стабильности, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы готовы рассмотреть сформулированную министром иностранных дел Лавровым идею о подключении к процессу Франции и Великобритании", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с Лавровым.

Помпео отметил, что заключенные в прошлом договоры по данной теме не справлялись со своими функциями, так как уже не учитывали современные реалии. "Мы видели снижение стратегической стабильности", - объяснил он.

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Великобритания
Россия
США
Франция
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