США не против идеи РФ о подключении Франции и Великобритании к дискуссиям по стратегической стабильности - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019.

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская сторона готова рассмотреть сформулированное Россией предложение о подключении Франции и Великобритании к переговорам по стратегической стабильности, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы готовы рассмотреть сформулированную министром иностранных дел Лавровым идею о подключении к процессу Франции и Великобритании", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с Лавровым.

Помпео отметил, что заключенные в прошлом договоры по данной теме не справлялись со своими функциями, так как уже не учитывали современные реалии. "Мы видели снижение стратегической стабильности", - объяснил он.