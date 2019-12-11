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Интерфакс-АВН

Российское предложение о моратории на размещение РСМД может стать темой для обсуждения между Москвой и Парижем - посол РФ во Франции

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Флаги России и Франции.

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Посол РФ во Франции Алексей Мешков не исключил, что в повестку стратегических консультаций двух стран на определенном этапе может быть включено предложение о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

"У нас на повестке дня стратегические консультации между нашими странами, поэтому я не исключаю, что на каком-то этапе эта тема может обсуждаться, но на данном этапе нет", - сказал "Интерфаксу" Алексей Мешков, отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас консультации между двумя странами по поводу предложения РФ ввести мораторий на развертывание РСМД.

Он отметил, что в ответном послании президенту РФ Владимиру Путину президент Франции Эмманюэль Макрон "как раз выразил готовность к диалогу по этому вопросу, естественно оговорив, что это не предвосхищает ту позицию, которую займёт Франция, так как по натовским традициям они должны эти вопросы ещё проговаривать со своими партнёрами".

"Но, во всяком случае, готовность к такому диалогу с французской стороны была заявлена. В какой это форме будет, ещё сейчас рано говорить", - заявил глава российской дипмиссии во Франции.

Ранее Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах.

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Страны
Россия
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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