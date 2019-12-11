Грузия online (Грузия): РПЦ — спецназ в рясах

Эксперт "Грузии online" в духе антироссийской пропаганды комментирует информацию о службе священников РПЦ на российских военных базах, расположенных за пределами России и в Арктике. По его словам, представители церкви в этих случаях якобы выполняют не свойственные им функции.

11 ноября председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов направил письмо ректорам высших духовных учебных заведений Русской православной Церкви. В письме указано, что по поручению патриарха России Кирилла ректоры этих заведений до студентов выпускных курсов должны довести информацию о том, что "…студенты в сане иерея при желании могут быть направлены в командировку сроком на три года для замещения вакантных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими (штатных военных священников) на российские военные базы за рубежом, дислоцированные в Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и в гарнизоны Арктического региона. По окончании командировки они будут зачислены в штат Московской или Санкт-Петербургской епархии".

Комментируя данную информацию, независимый эксперт Гоча Гварамиа заявил, что "в самом письме ничего из ряда вон выходящего нет. В российской армии уже много лет существует такая должность, заменившая замполитов советских времен. Интерес вызывает география наличия вакантных должностей, а также специфика работы самих т.н. священников".

По словам эксперта, "в России армия, спецслужбы и духовенство всегда были единой составляющей всей имперской политики, проводимой Кремлем по сегодняшний день… Религиозная тема всегда являлась отличным прикрытием как для политической элиты России, так и для ее спецслужб и военных. Кто заподозрит неладное в человеке в рясе и крестом на шее? К примеру, в оккупированной Россией Абхазии кремлевские чиновники и представители московского патриархата давно проводят согласованную совместную политику".

Как заявил Гварамиа, если со стороны государственных структур процессами в Абхазии занимаются представители МИД, ФСБ, СВР, МО, а куратором всего является чиновник администрации президента РФ, то со стороны московского патриархата такой структурой является отдел внешних церковных связей.

По словам эксперта, согласно распространенным официальным данным, отдел внешних церковных связей свои действия, особенно в отношении оккупированных Россией территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона, полностью согласовывает с администрацией президента России. Более того, представители церкви в случае необходимости помогают кремлевским кураторам Абхазии в составлении разных документов идеологического характера.

"Знакомясь с задачами и обязанностями отдела внешних церковных связей московского патриархата, с учетом даты его создания (1946 г.) можно смело сказать, что эта структура является вместе взятыми МИД, ФСБ, СВР. Если добавить еще и военных священников с их специфическими обязанностями, то и ГРУ в придачу. По официальной информации, военные священники проходят специальные подготовительные курсы для общения с военными, в том числе по (таким направлениям как) разведка, выработка навыков общения с местным населением с целью добычи нужной информации, а также обучаются рукопашному бою", - заявил Гварамиа.

По словам Гварамиа, РПЦ всю свою историю всегда была одной из главной составляющих российской политики. "В продолжение политики Кремля в Абхазии представители РПЦ уничтожают следы христианского наследия Грузии - переделали и перекрасили Драндский и Илорский храмы, уничтожили храм Баграта. Весь этот вандализм происходит с одной целью - уничтожить исторические доказательства того, что Абхазия всегда была неотъемлемой частью Грузии", - отметил Гварамиа.