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США выделяют рекордные суммы на оборону, но Россия способна парировать все угрозы, не ввязываясь в гонку вооружений

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Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 10 декабря. США делают ставку на военное превосходство, выделяя рекордные суммы на оборонные расходы, но Россия способна парировать все угрозы, не ввязываясь в гонку вооружений, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената Конгресса США достигли договоренности о финансировании оборонных расходов на 2020 ф.г. в размере 738 млрд. долл. Новый оборонный бюджет вновь закладывает средства на "противодействие России" в различных областях.

"США делают ставку на военное превосходство, выделяя рекордные деньги для того, чтобы развивать все компоненты вооруженных сил за счет производства и закупки новых вооружений. Ключевым фактором для этого является поддержание агрессивного курса. В этих условиях для России чрезвычайно важно поддерживать паритет, не ввязываясь в гонку вооружений, но имея возможности для парирования любых угроз от американских военных программ", – сказал И.Коротченко в интервью "РИА Новости".

По его словам, эти задачи успешно решаются. "Российский оборонно-промышленный комплекс производит всю гамму необходимого для страны оружия. Для нас критически важно развитие двух программ: это поддержание и совершенствование стратегических ядерных сил, а также создание надежной системы воздушно-космической обороны, важнейшим компонентом которой является сплошное радиолокационное поле и насыщение войск современными системами противовоздушной и противоракетной обороны", – отметил он.

И.Коротченко пояснил, что к ним относятся, в первую очередь, системы большой дальности С-400, а также комплексы средней дальности нового поколения "Бук-М3".

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