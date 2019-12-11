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ЦАМТО

Украина включит переданные Россией корабли в дивизион надводных сил в Азовском море

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Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 10 декабря. ВМС Украины сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, в который включат переданные Россией корабли, задержанные после провокации в Керченском проливе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на заявление командующего ВМС Игоря Воронченко.

Соединение будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя. На данный момент в него входят поисково-спасательное судно "Донбасс", морской буксир "Корец" и два малых бронированных артиллерийских катера – "Лубны" и "Кременчуг".

Украина, по словам И.Воронченко, планирует дальнейшее наращение состава за счет введения боевых единиц. В частности, в строй дивизиона должны войти переданные Россией малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

Как напоминает "РИА Новости", Россия в ноябре передала Украине три корабля, задержанных после провокации украинских военных в Керченском проливе в 2018 году.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
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