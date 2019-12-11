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Военное обозрение

"Упор на J-15": В Китае не делают ставку на истребители 5-го поколения для авианосца Type001A

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Источник изображения: sina.com.cn

В Китае расширяется производство палубных истребителей J-15. Речь идёт о самолётах китайской постройки, планер которых базируется на советском варианте Су-33. В своё время китайцы купили его на Украине.

Эти самолёты используются при интенсивных тренировках. Так, отмечается, что на днях J-15 были задействованы не только во взлёте-посадке с палубы первого построенного в КНР авианосца Type001A "Шаньдун", но и в отработке дозаправки в воздухе. При этом в качестве топливного "донора" выступил один из палубных истребителей J-15. Он во время полёта дозаправлял топливом другой палубный истребитель ВМС НОАК.

Этот вариант назвали "партнёрской дозаправкой", отметив, что она может понадобиться при выполнении реальной боевой операции в море – так, чтобы не направлять к месту действия АУГ авиатанкер и не создавать дополнительной угрозы результату операции.

Само расширение производства J-15 говорит о том, что в Китае признали: при комплектовании авиакрыла нового авианосца Type001A "Шаньдун" делают упор именно на эти истребители и не делает ставку на истребители пятого поколения. Хотя ранее в китайских СМИ сообщали, что на первом авианосце, построенном в Китае, появятся палубные версии истребителей пятого поколения J-31. Пока с этими истребителями в КНР имеются определённые проблемы: на вооружение ВВС и ВМС НОАК не ставятся и базовые версии этих средств боевой авиации. Зато техника, созданная на основе советских принципов авиастроения, не просто продолжает эксплуатироваться, но и пользуется в Китае дополнительным спросом.

При этом в Китае пока нет ответа на вопрос, появятся ли истребители пятого поколения на втором и третьем авианосцах китайской постройки - Type002 и Type003.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
J-15
J-31
Су-33
Тип 001А
Тип 002
Проекты
Авианосец
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