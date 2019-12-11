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Интерфакс-АВН

Профильные комитеты обеих палат американского конгресса согласовали проект военного бюджета на 2020 год

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ВС США
ВС США.
Источник изображения: gazeta.ru

Предусмотрен рост расходов на противостояние России и Китаю

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован Комитетами по вооруженным силам Палаты представителей и Сената американского Конгресса, говорится в совместном заявлении Комитетов.

Бюджет, в частности, предусматривает увеличение на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

В документе отмечается, что необходимость конкуренции с Россией и Китаем вызвана тем, что Москва и Пекин "стремятся к тому, чтобы подорвать нынешний международный порядок".

Для "сдерживания России" предлагается увеличить на $734 млн расходы на "европейскую оборонную инициативу".

Вводится запрет на сотрудничество с Россией по военной линии.

Энергетическую безопасность Европы в бюджете предлагается обеспечивать за счет введения санкций против компаний, принимающих участие в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В проект бюджета также заложена помощь Украине на нужды обеспечения безопасности в размере $300 млн. Эта статья включает в себя поставки Киеву летальных вооружений. Рассматриваются также возможности представления украинским вооруженным силам крылатых ракет и противокорабельных ракет наземного базирования.

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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Украина
Проекты
2020-й год
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