Сотрудничество Турции с Россией и США не приносит должных результатов - Эрдоган

Стамбул. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что соглашения и с Россией, и с США не возымели должного эффекта.

"К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам", - высказался Эрдоган о ситуации в зоне безопасности на севере Сирии.

Ранее Стамбул не раз заявлял о невыполнении Россией и США в полной мере договоренностей с Турцией по урегулированию ситуации в регионе.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию "Источник мира" на севере Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.