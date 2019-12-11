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Интерфакс-АВН

Сотрудничество Турции с Россией и США не приносит должных результатов - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Стамбул. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что соглашения и с Россией, и с США не возымели должного эффекта.

"К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам", - высказался Эрдоган о ситуации в зоне безопасности на севере Сирии.

Ранее Стамбул не раз заявлял о невыполнении Россией и США в полной мере договоренностей с Турцией по урегулированию ситуации в регионе.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию "Источник мира" на севере Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

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Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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