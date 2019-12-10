Рейтинг военно-промышленных компаний SIPRI Top 100 за 2018 год – российские компании

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) опубликовал очередной ежегодный рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2018 год. Согласно новым данным, в прошлом году объём продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших военно-промышленных компаний увеличился на 4,6% по сравнению с 2017 годом и составил 420 млрд долл.

Сборка истребителя Су-30СМ (с) Flickr / Robert Sullivan

Совокупный объем продаж оружия десяти российских компаний в рейтинге 2018 составил 36,2 млрд долл. - незначительное снижение на 0,4% по сравнению с 2017 годом. Доля российских компаний в общем объеме продаж в рейтинге SIPRI сократилась с 9,7% в 2017 году до 8,6% в 2018 году. Во многом это было связано с увеличением общего объема продаж Top 100 в 2018 году из-за существенного роста продаж американских и европейских компаний, отмечается в пресс-релизе SIPRI.

"В 2018 году продажи оружия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (крупнейшего производителя вооружений в России), продолжали расти", - сообщает Александра Куимова, научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI, - "Увеличение объема продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности, ЗРК С-400) в другие страны". Концерн ВКО "Алмаз-Антей" занял в рейтинге десятое место.

В список также вошли следующие российские компании: ПАО "ОАК" (15-е место), АО "ОСК" (18-е место), АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (26-е место), АО "ОДК" (33-е место), АО "НПО "Высокоточные комплексы" (40-е место), АО "Российская Электроника" (45-е место), АО "Вертолеты России" (52-е место), АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (53-е место) и АО "НПК "Уралвагонзавод" (64-е место).