Модернизация "Северной верфи" может потребовать дополнительно 1,5 млрд рублей - глава ОСК

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Новый подрядчик работ по модернизации "Северной верфи" будет выбран к весне следующего года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"С большой долей вероятности мы переползем на 21-й год месяца на 3-4. Мы видим возможное увеличение бюджета приблизительно на 1-1,5 млрд рублей, но при этом эти цифры будут подтверждаться экспертизой, поэтому преждевременно говорить о том, насколько будет увеличение бюджета проекта", - сказал Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Он отметил, что ОСК пришлось полностью переделывать проектную документацию, которая в ближайшее время будет направлена на государственную экспертизу. "Надеемся выйти из нее не позднее середины января для того, чтобы, проведя конкурс (мы обязаны делать это, потому что деньги государевы), в марте уже выбрать подрядчика на основе конкурсной процедуры", - сказал глава ОСК.

Он пояснил, что в предыдущей версии проектных документов был допущен ряд ошибок при расчете как технических параметров, так и при финансовых. "Там оказались ошибки с прочностью металла, с расценками по металлу. На сегодняшний день все эти вопросы устранены, "Северная верфь" завтра мне докладывает по готовности документации", - сказал Рахманов.

Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга предложило ПАО "Северная верфь" рассмотреть варианты завершения работ по сооружению современного судостроительного комплекса на территории предприятия без участия нынешнего подрядчика - ОАО "Метрострой".

Как сообщила пресс-служба администрации города, 5 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин провел совещание о ходе строительства судостроительного комплекса на территории предприятия ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" по договору с ОАО "Метрострой". В совещании приняли участие гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров, гендиректор ПАО СЗ "Северная верфь" Игорь Пономарев, представители АО "ОСК".

В настоящее время на площадке ведутся работы по устройству фундаментов стапельной плиты и эллинга.

В ходе совещания директор департамента капитального строительства АО "ОСК" Валерий Юшманов обратил внимание вице-губернатора на существенное отставание темпов работы от согласованного графика: выполнено менее 70% работ по устройству свайного основания (2105 свай из 3070), не более 30% работ по фундаменту. Общий запланированный объем устройства свай в декабре относительно предыдущего месяца снизился на 16%. При этом задолженности заказчика перед подрядчиком в рамках заключенного договора нет.

Как сообщил в ходе совещания гендиректор "Метростроя" Н.Александров, среди причин отставания - изначальная неподготовленность площадки: не вынесены сети, не демонтированы старые стапельные конструкции, также существуют замечания к проектной документации, выполненной АО "КБ ВиПС". При этом ОАО "Метрострой" подтверждает заинтересованность в дальнейшей реализации проекта и в случае получения откорректированной проектной документации готово завершить все работы до конца 2019 года.

По итогам состоявшегося обсуждения вице-губернатор предложил ПАО СЗ "Северная верфь" в целях недопущения срыва контракта проработать альтернативные предложения по завершению строительства объекта другими подрядчиками, сделать дефектовку выполненных работ и провести консультации с независимыми экспертами. "Метрострою" поручено провести мобилизацию работ на объекте.

"Между ОАО "Метрострой" и ПАО СЗ "Северная верфь", который является заказчиком строительства нового эллинга, имеется полное взаимопонимание и контакт. Реализация проекта производится в рабочем порядке. Никаких предпосылок к действиям, к которым призывает вице-губернатор Албин, нет. ОАО "Метрострой" продолжит реализовывать данный проект", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Метростроя".

Строительство на территории ПАО СЗ "Северная верфь" современного судостроительного комплекса позволит модернизировать предприятие, расширить линейку производимой заводом продукции до крупнотоннажных судов и кораблей.