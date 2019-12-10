РФ отправляет в США очередную партию двигателей РД-181 - НПО "Энергомаш"

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" передает вторую за 2019 год партию из четырех ракетных двигателей РД-181 американской компании Orbital Sciences Corporation, сообщает пресс-служба российского предприятия.

"6 декабря представителями американской компании Orbital Sciences Corporation были подписаны формуляры на очередную партию из четырех товарных двигателей РД-181", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех дней до передачи двигателей представители американской компании провели их внешний осмотр, проверку комплектности и документации.