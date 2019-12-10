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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" вошел в топ-10 мировых компаний по объемам продаж оружия - доклад SIPRI

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Пусковые установки С-400
Пусковые установки С-400 на заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает удерживать за собой вторую позицию в мире после США по объемам продаж оружия и военных услуг, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным доклада, в первую десятку списка крупнейших производителей вооружений в мире вошел российский концерн "Алмаз-Антей". В рейтинге SIPRI он находится на девятом месте. Продажи концерна "Алмаз-Антей" возросли на 18% в 2018 году, достигнув 9,6 млрд долл. Они составляют 27% от всего российского экспорта вооружений.

"Продажи оружия концерна "Алмаз-Антей", крупнейшего производителя вооружений в России, в 2018 году продолжали расти, - отмечает в докладе научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова. - Увеличение объема продаж связано не только с высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений в другие страны, в частности, зенитных ракетных комплексов С-400".

На долю десяти российских компаний в 2018 году приходилось 8,6% от общего объема мировых продаж вооружений - 36,2 млрд долл., снизившись на 0,4% по сравнению с 2017 годом.

В целом объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира без учета китайских производителей вырос в 2018 году на 4,6%, достигнув 420 млрд долл., отмечается в докладе SIPRI. Объем их продаж увеличился на 47% с 2002 года.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
СИПРИ
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