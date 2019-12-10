El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"

Рига одержима возможным нападением России: правительство Латвии разработало целый план партизанской войны для защиты от страны-гиганта. А на военной базе НАТО 202 испанских солдата участвуют в действиях по сдерживанию России. Но существует ли на самом деле эта российская угроза?

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "в случае атаки на Польшу или Прибалтику НАТО примет ответные меры". Очевидно, это сообщение было адресовано России, которая граничит с этими территориями на западе. В то же время эти страны расположены вдоль восточной границы НАТО и ЕС. Тем временем на проходящем в Лондоне саммите НАТО США пытается убедить Турцию поддержать балтийскую программу, в которой уже три года участвуют 20 из 29 стран альянса.

Но существует ли на самом деле эта российская угроза? Страны Прибалтики в этом более чем уверены, выяснила газета "Эль Мундо".

Чтобы понять какую скорость способны развивать неповоротливые на первый взгляд бронемашины, нужно увидеть их в действии. Как грациозные кошки массивные машины крадутся по почве латвийских лесов. Это БМП "Писарро" и "Леопард", а управляют ими некоторые из 202 испанских солдат, входящих в многонациональную боевую группу, развернутую на латвийской военной базе в Адажи.

По словам солдат, сейчас, поздней осенью, холод в Латвии особенно суров, но с первым снегом температура должна стабилизироваться. Однако и это не служит утешением для испанцев, которые не видели солнца с самого приезда в Латвию в июле. В этой миссии НАТО ротация испанских солдат происходит каждые полгода. Сегодня у них боевые учения: их танки должны как можно ближе подойти к предполагаемому врагу и успешно преодолеть все созданные им препятствия.

С момента начала миссии эти боевые учения больше походят на некий танец НАТО с Россией. По одну сторону границы 9 стран вместе с вооруженными силами Латвии направляют свои войска и танки в одну сторону. В 200 километрах к востоку, приняв приглашение потанцевать, Кремль двигает свои войска им навстречу.

Как правило, все ограничивается такими заигрываниями, но иногда это грозит возникновением тревожных ситуаций. Например, на недавних военных учениях "Запад 2017", Путин развернул целых 150 000 солдат на границе с Прибалтикой и Скандинавией, симулируя нападение на НАТО.

Но и от восточной стороны исходят угрозы. Один из членов высшего руководства Министерства обороны Латвии на встрече с делегацией Высшего центра оборонных исследований Испании (CESEDEN) заявил следующее: "Мы готовы к долгим и кровопролитным боям за наши территории, а помогут нам в этом сосредоточенные в лесах союзники по НАТО".

Мы готовы к долгим и кровопролитным боям за наши территории, а помогут нам в этом сосредоточенные в лесах союзники по НАТО

Стоит начать с того, что тема России в Латвии все еще актуальна. Страна полвека была под властью СССР, и напоминания об этом остаются и по сей день. В латвийской столице Риге находится Музей оккупации Латвии и пугающий Угловой дом, бывший штаб КГБ, в котором пытки и произвольные аресты были повседневным явлением. Сегодня правительство Латвии представляет собой целую коалицию партий: так они надеются предотвратить главенство победившей на выборах пророссийской партии "Гармония".

Среди всех нестандартных проблем, с которым сталкивается современная Латвия, выделяется языковая ситуация. Решением референдума русский язык перестал считаться официальным языком страны, тем не менее, почти все ее население страны им владеет - во времена СССР русский язык преподавали повсеместно. Но спустя 30 лет после восстановления независимости Латвии, 40% населения страны говорит только на русском, остальная же часть говорит только на литовском.

Родители, в зависимости от своих убеждений, не хотят учить детей тому или иному языку. Это приводит к еще более сложным ситуациям, например, 12% населения страны не имеет латвийского гражданства. Эта проблема вновь остро встала перед правительством, однако еще недавно оно активно выступало за лишение рожденных в Латвии детей права на голосование и получение латвийского гражданства. Почему? Потому что родители этих детей, русофилы, отказались сдать экзамен по латвийскому языку и истории, который подтверждает их патриотизм.

Но Латвия все накаляет ситуацию. Во-первых, в основе главных направлений политики латвийского Министерства обороны лежит следующая мысль: "Россия готова добраться до соседствующих стран любым способом, даже с привлечением военных сил, и эта угроза будет расти. Она может захватить Латвию всего за 36 часов".

Во-вторых, на случай такого захвата, у правительства заготовлен план, включающий в себя захват стратегических энергетических предприятий, СМИ и супермаркетов, чтобы таким образом продолжать обеспечивать население всем необходимым. Также план включает в себя создание двух чрезвычайных правительств для обеспечения функционирования страны.

И, наконец, МИД Латвии утверждает, что Латвия - единственная страна, чье население уменьшилось со времен начала Первой мировой войны. И люди продолжают мигрировать. Поэтому правительство хочет, чтобы войска НАТО оставались на их территории, и исправно тратит 2% от ВВП на оборону, тем самым показывая свою приверженность народу. Латвийский народ невероятно признателен испанским солдатам, приехавшим защищать их родину.

Сдерживание на границе

В 2006 году на саммите в Варшаве НАТО приняло решение развернуть войска в Эстонии, Латвии, Литве и Польше для защиты их границ и увеличения сдерживания - это понятие появилось во времена Холодной войны и в последние годы оно вновь получило распространение. Программа "Расширенное передовое присутствие" (Enhanced Forward Presence) возникла в результате поиска идентичности НАТО после падения Берлинской стены и событий 11 сентября. И, конечно же, после военных действий России в Грузии, на Украине и в Крыму.

Войска НАТО в Латвии сформированы из солдат девяти стран, среди которых Испания, а во главе их стоит Канада. Солдаты живут на военной базе, где почти всегда очень холодно, а их единственной отдушиной служит горячий бульон, звонки домой и партии в бильярд. Следующими в Адажи поедут члены отряда "Арагон"; вместе с ними туда доставят бронемашины - это станет крупнейшей поставкой военной техники за всю историю программы.

Латвийский полковник, который вместе с солдатами НАТО находится в Адажи, уверяет, что совместные учения такого количества стран приводят к "сплоченной работе в отряде", что исключает доминирование личных интересов каждой из стран.

Кажется, что в Испании эту угрозу не воспринимают всерьез, в Латвии же люди ей одержимы.

Рига одержима возможным нападением России: правительство Латвии разработало целый план партизанской войны для защиты от страны-гиганта. А на военной базе НАТО 202 испанских солдата участвуют действиях по сдерживанию России, на которые ей всегда есть чем ответить.

Пабло Эрраис (Pablo Herraiz)