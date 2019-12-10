Около 250 иностранных самолетов-разведчиков фиксируется у южных границ РФ ежегодно - командующий

Ростов-на-Дону. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Разведывательная деятельность у южных границ России заметно выросла после воссоединения Крыма с Россией, заявил в интервью "Интерфаксу" командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.

"Да, действительно с марта 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, разведывательная деятельность у южных границ России только наращивалась. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов у южных границ России за год составляет до 250 воздушных целей, до 2014 года эта цифра была значительно ниже", - сказал Гостев.

Он отметил, что именно после 2014 года дежурными силами армии над акваторией Черного моря был впервые обнаружен американский разведывательный комплекс БЛА RQ-4В (Глобал Хоук), который может выполнять разведывательный полет вблизи границы до 10 часов. Также начали появляться американские самолеты разведчики ЕР-ЗЕ (Ариес), Р-8А (Посейдон) и другие.

"С целью недопущения пересечения государственной границы России в воздушном пространстве, в воздух на перехват поднимаются дежурные экипажи истребительной авиации с аэродромов Южного военного округа, в том числе с территории Крыма. Мы их (иностранные самолеты разведчики - ИФ) не провоцируем, а сопровождаем и не даем входить в наше воздушное пространство", - добавил Гостев.