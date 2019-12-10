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Интерфакс-АВН

В оборонно-промышленной отрасли за 2,5 года выявлено около 90 тыс. нарушений закона - генпрокурор Чайка

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Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральная прокуратура РФ за 2,5 года зафиксировала порядка 90 тыс. правонарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 23 тыс. человек были привлечены к ответственности, сообщил глава ведомства Юрий Чайка.

"Всего за последние 2,5 года в сфере оборонно-промышленного комплекса зафиксировано почти 90 тыс. нарушений закона, на которые внесено около 20 тыс. представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 23 тыс. должностных лиц. Мерами прокурорского реагирования возмещено 27,5 млрд руб. ущерба. Возбуждено более 1 тыс. уголовных дел", - сказал Чайка в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

Так, по его словам, "при проверке 42 тыс. исполнителей гособоронзаказа 7 тыс. оказались фирмами-однодневками или посредниками".

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Проекты
Гособоронзаказ
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