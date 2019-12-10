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Интерфакс-АВН

Российские танкисты прибыли в Лаос для участия в первых совместных военных учениях двух стран

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Т-72Б1
Т-72Б1 Народной армии Лаоса.
Источник изображения: rg.ru

Владивосток. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военнослужащие танковой роты и подразделений обеспечения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, прибыли в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР) для участия в первых в истории российско-лаосском учении "Ларос-2019", сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Около 4 тысяч километров преодолел военно-транспортный самолет Ил-76 с представителями Вооруженных сил России на борту. Самолет совершил посадку в международном аэропорту "Ватай" в столице ЛНДР городе Вьентьян", - говорится в сообщении.

Представители Вооруженных сил ЛНДР организовали торжественную встречу танкистов ВВО.

После прохождения пограничного и таможенного контроля подразделения ВВО отправились в район проведения совместных военных учений на полигон "Бан Пэн" в районе населенного пункта Пхугут, говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия состоится 10 декабря на строевом плацу местной военной школы "Бан Пэн".

Всего в первых в истории российско-лаосских учениях "Ларос-2019" примут участие более 500 военнослужащих России и Лаоса.

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