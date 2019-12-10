После позорного поражения США во Вьетнаме: коммунистам достались горы оружия

Источник изображения: Фото: Lee Ann Quann

В результате позорного поражения США во Вьетнаме Ханой получил столько современного оружия, что его запасы не заканчиваются до сих пор.

В Сети появились фотографии американских танков М48, самоходок М107 и зенитных установок М42, которые все еще состоят на вооружении Народной армии. Всего после сокрушительного разгрома марионеточных войск сайгонского режима только средних и легких танков было захвачено более 550 штук.

Источник изображения: Фото: Lee Ann Quann

Источник изображения: Фото: Lee Ann Quann

Бронетранспортеров М113 - почти 1400 штук и около 1300 орудий калибра более 105 мм, в том числе дальнобойных 175-мм САУ. Можно также упомянуть сотни тысяч единиц стрелкового оружия и десятки тысяч тонн боеприпасов к ним.

Авиационные трофеи были также чрезвычайно богаты - сотни самолетов и вертолетов различного предназначения.

Источник изображения: Фото: Lee Ann Quann

Часть всех этих запасов была переправлена в СССР, Китай и другие страны для изучения, часть запасов оружия Вьетнам продал на международных рынках. Достаточно большое количество техники используется до сих пор. В настоящее время появилась возможность закупать запчасти в США.