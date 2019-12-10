Подлодки СФ в 2019 году провели в море на 41% больше запланированного времени

Подводные лодки выполняли задачи боевых патрулирований и дежурств, плавали в глубоководных районах и подо льдами Арктики

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Наплаванность (время нахождения экипажа корабля в море без захода в порт) подводных лодок Северного флота превысила плановые показатели 2019 года на 41%. Об этом в понедельник в интервью газете "Красная Звезда" сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"Общая наплаванность подводных лодок превысила запланированные показатели на 41 процент, а надводных кораблей - на три процента. Это позволило нам эффективно подготовить личный состав к решению задач по предназначению", - сообщил Моисеев.

По словам командующего, подлодки выполняли задачи боевых патрулирований и боевых дежурств, плавали в глубоководных районах и подо льдами Арктики и решительно действовали в различных районах Мирового океана.