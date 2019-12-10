Северный флот оснащён новой техникой и вооружениями на 60% - командующий

Подлодки "Князь Владимир" и "Казань", фрегат "Адмирал Касатонов" СФ получит в среднесрочной перспективе

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Боевой потенциал Северного флота (СФ) растёт, доля новых вооружений достигла 60 процентов, сообщил журналистам командующий СФ Александр Моисеев.

"Доля новой техники и вооружения в среднем составляет порядка шестидесяти процентов, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника значительно опережает", - сказал Моисеев.

Он, в частности, отметил, что СФ получил и успешно эксплуатирует фрегат "Адмирал Горшков". Приняты на вооружение дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

"Личный состав принимает самое активное участие в испытаниях новейших подводных лодок и кораблей. В акватории Белого моря проделана огромная работа по испытанию новых подводных лодок модернизированных проектов "Борей" и "Ясень". Это ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой подводный крейсер "Казань". Там же испытывается фрегат "Адмирал флота Касатонов". Все эти корабли пополнят состав Северного флота в ближнесрочной перспективе", - сообщил Моисеев.

По его словам, "в Баренцевом море завершаются испытания современного танкера "Академик Пашин".

"Береговые ракетно-артиллерийские войска флота получили на вооружение новые комплексы "Бастион" и "Бал". Военнослужащими береговых соединений флота освоен арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", который недавно заступил на боевое дежурство. Завершено перевооружение танкистов отдельной мотострелковой бригады на наиболее приспособленные к Арктике боевые машины - танки Т-80БВМ", - сказал Моисеев.