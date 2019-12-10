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Интерфакс-АВН

Учебно-боевые задачи в Мировом океане в 2019 году решали экипажи 53 кораблей и подлодок Северного флота

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Атомная подводная лодка проекта 949А "Орел" во время возвращения на базу Северного флота в Гаджиево
Атомная подводная лодка проекта 949А "Орел" во время возвращения на базу Северного флота в Гаджиево.
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Интенсивность боевой подготовки Северного флота (СФ) в 2019 году увеличилась на 10%, сообщил командующий СФ Александр Моисеев.

"Задачи боевой подготовки в море успешно решили экипажи 53 боевых кораблей и подводных лодок. Они выполнили 500 боевых упражнений практическим оружием", - сказал командующий, подводя итоги 2019 учебного года.

"Интенсивность боевой подготовки по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 10 процентов", - отметил Моисеев.

Он также подчеркнул, что отличительная черта СФ - "наличие в его составе ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и атомных подводных лодок, оснащенных самым современным вооружением".

"На эти силы возложены задачи стратегического сдерживания, и на сегодняшний день это грозное оружие в геополитическом масштабе является гарантом мира и стабильности. Соответственно, одна из главных задач Северного флота - это поддержание стратегических ядерных сил и сил общего назначения в высокой степени боеготовности", - заявил Моисеев.

Он сообщил, что в 2019 учебном году североморцами было выполнено около 4,2 тыс. зачётных мероприятий боевой подготовки, "больше половины из которых - боевые упражнения с практическим применением оружия".

"Проведено 187 учений, отработано и сдано 174 курсовых и 78 противолодочных задач, осуществлены 152 ракетные стрельбы. Общая наплаванность подводных лодок превысила запланированные показатели на 41 процент, а надводных кораблей - на три процента. Это позволило эффективно подготовить личный состав к решению задач по предназначению", - сказал военачальник.

Говоря о приоритетных задачах моряков СФ в 2020 году, он назвал, в частности, "комплекс мероприятий по освоению Арктики".

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Россия
Проекты
2020-й год
Арктика
Военные учения
СФ
Ядерный щит
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