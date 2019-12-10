Системы С-400 в ближайшие годы получат все дивизионы Северного флота в Арктике - командующий

Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ.

Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" получат на вооружение все заполярные дивизионы, это позволит создать над российской Арктикой противовоздушный купол, прикрывающий Заполярье от авиации, крылатых и баллистических ракет, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство ЗРС С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол", - сообщил Моисеев журналистам.

"Это значит, - продолжил военачальник, - что Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты".

В сентябре пресс-служба СФ сообщила, что новые системы ПВО С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в Арктике.

Церемония с оглашением боевого приказа состоялась в позиционном районе, где дислоцированы зенитные ракетные дивизионы на острове Южный архипелага Новая Земля. Прежде полк был вооружен системами ПВО С-300.

Ранее командование СФ заявило, что Россия развернет на Крайнем Севере дополнительные силы ПВО, которые будут обеспечивать безопасность воздушного пространства над Северным морским путем.

По данным СФ, С-400 успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики, уже несколько лет стоят на боевом дежурстве сил флота в Кольском Заполярье.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.