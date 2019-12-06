Подготовка к учениям "Defender Europe" и “Anakonda-20” – подготовка к войне

Вооруженные силы стран-членов и партнеров НАТО ведут активную подготовку к масштабной операции переброски американских войск в Европу, запланированной в будущем году в рамках учений «Defender Europe».

Так, в конце октября на территории Польши и Литвы было проведено командно-штабное учение армейского корпуса НАТО “Северо-Восток”, штаб-квартира которого находится в Щецине.

Учение „Griffin Lightning” длилось 10 дней и преследовало несколько целей, одной из которых была отработка вопросов перемещения в чрезвычайной ситуации личного состава командования и штаба корпуса на полигон и развертывания основного и передового командных пунктов. Кроме прочего, была проведена проверка организации и поддержания засекреченной связи между объектами, расположенными на больших расстояниях.

Сценарий учения разрабатывался таким образом, чтобы командование и штаб корпуса могли отработать вопросы управления реальными соединениями непосредственно на полигоне. Было организовано взаимодействие с польской 12-й механизированной дивизией (Щецин), многонациональной дивизией “Северо-Восток” (Эльблонг), 1-й пехотной дивизией армии США (Форт-Райли, Канзас), а также другими подразделениями поддержки и тылового обеспечения.

По словам командира корпуса “Северо-Восток” генерала Войцеховского, основное внимание уделялось мобильности и быстроте действий. По результатам учения сделаны соответствующие выводы.

«Мы отработали навыки действий в чрезвычайной ситуации, когда необходимо работать непрерывно, по крайней мере, до двадцати дней», — отметил Войцеховский.

Учение „Griffin Lightning” прошло на крупнейшем польском полигоне Дравско-Поморске. В нем принимали участие около 300 офицеров командования и штаба корпуса, а также свыше 400 военнослужащих из бригады обеспечения и поддержки командования.

Примечательно, что впервые в рамках учения корпуса “Северо-Восток” был развернут передовой командный пункт в Литве, а командующий корпусом перемещался между двумя странами.

Основной командный пункт представлял собой десятки палаток и 700 компьютеров включенных километрами кабелей в секретную сеть НАТО. Автономный источник питания электроэнергией позволил обеспечить независимость потребителей от стационарных источников.

Особое внимание заслуживает также факт развертывания в ходе „Griffin Lightning” собственного мобильного центра медицинской помощи. Ведь недавно бывший командующий СВ США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью польскому телеканалу tvn24.pl, указал на то, что если есть госпиталь, значит готовится проведение длительной военной операции!

Польское командование не скрывает, что учение „Griffin Lightning” – это “репетиция” перед маневрами «Defender Europe». В следующем году личный состав корпуса “Северо-Восток” в ходе «Defender Europe» будут управлять силами сухопутных войск с основного командного пункта, развернутого на территории Германии и передового командного пункта – на территории одной из стран Балтии. Также предполагается отработка вопросов перемещения командования и штаба в новые районы.

Для представления размаха мероприятий оперативной и боевой подготовки войск Североатлантического союза у границ Беларуси и России в будущем году следует отметить, что по единому замыслу и плану параллельно с „Defender Europe” только на территории Польши запланировано проведение крупнейших национальных учений с союзниками по НАТО “Anakonda-20” (11-26 мая). Состав участников пока не разглашается, но как заявил командующий оперативного командования Войска Польского генерал Томаш Петровский, в этих маневрах примут участие только от Польши более 80 тыс. военнослужащих.

Сценарий “Anakonda-20” предусматривает проведение действий в условиях обострения кризиса, еще до развязывания войны. В этот момент США примут решение перебросить свои войска в Польшу. Именно в рамках учения «Defender Europe» пройдет перемещение сил поддержки. А это еще около 40 тыс. военнослужащих НАТО у границ Союзного государства Беларуси и России.

Кроме того, на территории и в воздушном пространстве Польши пройдут учения по проверке польской составляющей системы управления воздушными операциями НАТО “Eagle Talon-20” (5-8 мая). Будут отработаны сценарии защиты одного из союзников в рамках реализации статьи 5 Договора НАТО от нападения противника. В рамках учения предполагаются регулярные полеты боевой авиации со средствами поржения. Не секрет, что к учению привлекаются войска союзников и партнеров. Их численность пока не известна, но судя по всему это еще около 30 тыс. участников.

И это далеко не весь список маневров связанных единым замыслом и сценарием с «Defender Europe». Есть еще Литва, Латвия и Эстония, на территории которых также пройдет серия учений.

Простая арифметика показывает, что численность группировки войск НАТО у границ Союзного государства в будущем году, под предлогом мероприятий боевой подготовки, увеличится в десятки раз.

Николай Астровский