РФ готова продлить СНВ-3 без всяких условий - Путин

Сочи (Бочаров ручей). 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия готова до конца текущего года принять решение о продлении договора СНВ-3, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации. Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить Договор СНВ-3, чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции. Говорю это официально", - сказал Путин в четверг на завершающем из традиционной серии совещании по военной тематике.

Путин подчеркнул, что все предложения России о продлении договора находятся у партнеров. "Все наши предложения на столе по продлению этого договора, никакой реакции пока мы от партнеров не получили", - сказал Путин.

В ходе совещания, по словам президента РФ, будет обсуждаться, "что можно противопоставить всем недружественным шагам и какие оперативные решения были наиболее приемлемыми и наименее затратными".