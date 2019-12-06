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Интерфакс-АВН

РФ готова продлить СНВ-3 без всяких условий - Путин

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Сочи (Бочаров ручей). 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия готова до конца текущего года принять решение о продлении договора СНВ-3, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации. Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить Договор СНВ-3, чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции. Говорю это официально", - сказал Путин в четверг на завершающем из традиционной серии совещании по военной тематике.

Путин подчеркнул, что все предложения России о продлении договора находятся у партнеров. "Все наши предложения на столе по продлению этого договора, никакой реакции пока мы от партнеров не получили", - сказал Путин.

В ходе совещания, по словам президента РФ, будет обсуждаться, "что можно противопоставить всем недружественным шагам и какие оперативные решения были наиболее приемлемыми и наименее затратными".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
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