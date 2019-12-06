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Военное обозрение

"От противоспутникового оружия РФ и КНР": США хотят оснащать военные спутники плазменными двигателями

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что в Пентагоне решили подключить к работе по развитию группировки военных спутников компанию, занятую разработками в сфере инновационного двигателестроения. Речь идёт о компании OST (Orbion Space Technology) из штата Мичиган, которая предлагает оснащать спутники плазменными силовыми установками, способными обеспечивать высокую маневренность на орбите.

Основной вопрос: почему Пентагон заинтересовался вопросом повышения маневренности спутников в космическом пространстве? В структурах ВВС США, отвечая на этот вопрос, говорят о том, что современные двигатели могли бы позволить спутникам избежать поражения при возможном использовании противоспутникового оружия Россией и Китаем. Другими словами, Пентагон рассчитывает, что спутники успеют покинуть зону атаки благодаря именно плазменным двигателям.

Обычно спутники маневрируют на основе двигателей на жидком топливе, что повышает массу объекта, увеличивает его габариты – делает "хорошей целью". Компания OST выполняет работу с двигателями, которые используют электромагнитное поле для создания плазмы.

Плазменные двигатели нового поколения позволяют добиться существенной компактности.

С помощью электромагнитного поля создаётся высокоионизованный газ, который и является плазмой. С её помощью двигатель может обеспечивать направленное движение в вакууме с необходимым импульсом.

Гендиректор американской компании OST Брэд Кинг заявил о том, что компания проводит исследования по возможности использования компактных плазменных двигателей на спутниках для обеспечения высокой маневренности с эффективным торможением в открытом космосе.

При этом в США дают понять, что учитывают советский опыт в этом плане. В частности, рассказывается о советской космической программе "Зонд", которая стартовала в 1964 году. На космическом аппарате "Зонд-2" находился своеобразный экспериментальный вариант двигателя, который сегодня относят к разряду плазменных.

Генерал-лейтенант Дэвид Томпсон, заместитель главы космического командования ВВС США, о работе по использованию плазменных (холловских) двигателей нового поколения для спутников:

Мы создаём возможности для защиты имеющихся у нас космических систем.

Заявлено, что военное ведомство США инвестирует в такую защиту на фоне "усиления противоспутниковых возможностей России и Китая".

На сегодняшний день на орбите работает израильский спутник VENµS с холловским двигателем нового поколения.

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