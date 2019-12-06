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Интерфакс-АВН

МиГ-29 разбился в Египте - СМИ

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МиГ-29М
МиГ-29М ВВС Египта.
Источник изображения: Egypt Defense Portal

РФ вышлет в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Произведенный в России истребитель МиГ-29 разбился в Египте, сообщает газета "Ведомости.

"В четверг, 5 декабря, в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 года", - сообщило издание.

"По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться, но пока о состоянии его здоровья конкретных данных не поступало", - информирует газета со ссылкой на двух менеджеров предприятий оборонной промышленности.

"По их словам, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота", - говорится в публикации.

Источники "Ведомостей" отметили, что причины аварии будет устанавливать специальная комиссия ВВС Египта, российская сторона в ближайшее время вышлет в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании.

Это уже второе крушение самолета МиГ-29, которые с 2017 года поставляются Каиру по экспортному контракту с Россией.

Как сообщалось, 3 ноября 2018 года в Египте разбился истребитель МиГ-29М. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) тогда подтвердили факт аварии и заявили, что технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия. Об итогах этого расследования официально не сообщалось.

По данным газеты "Коммерсант", причиной инцидента при выполнении тренировочного полета могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота.

В июне 2017 года на авиасалоне "Ле Бурже" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил тогда Михеев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Согласно некоторым данным, всего РФ поставит Египту 46 самолетов этого типа.

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