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The Onion (США): всеми брошенный Трамп пообещал НАТО круче и мощнее — с новыми лучшими друзьями Оманом, Македонией и Суринамом

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © REUTERS, Kevin Lamarque

Обманутый всеми Дональд Трамп назвал североатлантический альянс "идиотским" и провозгласил в среду создание новой НАТО — как он выразился, "круче и мощнее" — куда войдут его новые лучшие друзья Оман, Македония и Суринам. The Onion посмотрел на саммит НАТО с улыбкой и от души посмеялся над Трампом.

Лондон - В ответ на записанные исподтишка кадры, как европейские лидеры насмехаются над президентом США, обманутый Дональд Трамп провозгласил в среду создание новой НАТО - как он выразился, "круче и мощнее" - куда войдут его новые лучшие друзья Оман, Македония и Суринам.

"Мы славно повеселимся без вас, неудачники", - бросил главнокомандующий свежесозданного военного альянса. До этого Трамп назвал североатлантический альянс "идиотским" и похвастал, что уже вбухал на его замену миллиарды долларов, посулив "лучший саммит за всю историю".

"Франция и Канада все из себя такие крутые, но один на один мы сотрем их в порошок. Я уже встречался с Кабусом, Стиво и Деси. У нас будут фирменные сатиновые куртки - смотрятся полный атас", - заявил Трамп.

Впрочем, к моменту сдачи статьи в печать он уже успел пригрозить выходом из нового альянса, обвинив новых союзников в дармоедстве.


Редакционная статья

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Суринам
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Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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