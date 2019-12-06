Войти
Военное обозрение

В Пентагоне назвали условия сокращения американского контингента в Сирии

43
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне не исключают дальнейшего сокращения численности американского военного контингента в Сирии, но только на определенных условиях. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Глава американского военного ведомства заявил, что сокращение количества американских военных произойдет только в случае, если европейские союзники из международной коалиции введут в страну свои силы.

Коалиция вновь ведет много переговоров. Мы можем стать свидетелями того, что некоторые союзники захотят предложить (помощь - прим.) военными. Если государство-союзник, член НАТО, решит предоставить нам 50 человек, возможно, я смогу вывести 50 человек

- заявил Эспер в интервью агентству "Рейтер".

По его словам, Соединенные Штаты завершили отвод войск на северо-востоке Сирии, но сохраняют за собой возможность вывода и ввода небольшого количества американских военных. В будущем количество американских военных на северо-востоке Сирии должно быть в районе 600 человек.

Ранее сообщалось, что США закончили вывод военных с территории Сирии, оставив только "необходимые силы" для охраны от боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) нефтеносных месторождений на севере сирийских территорий. Оставшиеся американские военные должны совместно с курдскими военными формированиями патрулировать в районе добычи нефти, не допуская к ним правительственные силы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
03.07.2017
Российские истребители шесть раз за неделю поднимались для перехватов
16.03.2017
Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
17.10.2012
Без помощи извне
28.11.2011
Россия поняла, что "каждый сам за себя"
25.08.2008
Дамаск останется без "Искандера"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 22:29
  • 1961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 21:39
  • 2
Результаты испытаний: "Бумеранги" получат обновленные бронекорпуса
  • 05.12 21:30
  • 1
Сухопутные войска оснастят реактивной системой "Торнадо-С"
  • 05.12 20:09
  • 2
В США предрекли "начало конца" России как космической державы
  • 05.12 19:46
  • 27
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 05.12 19:36
  • 1
Зачем Россия продает новейшие военные технологии
  • 05.12 18:52
  • 68
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 18:50
  • 4
Подорвались на мине: российские военные пострадали в Сирии
  • 05.12 18:48
  • 5
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 18:47
  • 3
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 17:13
  • 5
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 05.12 17:04
  • 16594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 17:04
  • 4
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 16:48
  • 168
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 05.12 16:38
  • 33
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста