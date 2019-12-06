В Пентагоне назвали условия сокращения американского контингента в Сирии

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В Пентагоне не исключают дальнейшего сокращения численности американского военного контингента в Сирии, но только на определенных условиях. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Глава американского военного ведомства заявил, что сокращение количества американских военных произойдет только в случае, если европейские союзники из международной коалиции введут в страну свои силы.

Коалиция вновь ведет много переговоров. Мы можем стать свидетелями того, что некоторые союзники захотят предложить (помощь - прим.) военными. Если государство-союзник, член НАТО, решит предоставить нам 50 человек, возможно, я смогу вывести 50 человек

- заявил Эспер в интервью агентству "Рейтер".

По его словам, Соединенные Штаты завершили отвод войск на северо-востоке Сирии, но сохраняют за собой возможность вывода и ввода небольшого количества американских военных. В будущем количество американских военных на северо-востоке Сирии должно быть в районе 600 человек.

Ранее сообщалось, что США закончили вывод военных с территории Сирии, оставив только "необходимые силы" для охраны от боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) нефтеносных месторождений на севере сирийских территорий. Оставшиеся американские военные должны совместно с курдскими военными формированиями патрулировать в районе добычи нефти, не допуская к ним правительственные силы.