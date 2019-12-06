Владимир Путин провел совещание по вопросам, связанным с применением высоких технологий на флоте

ЦАМТО, 4 декабря. Президент России Владимир Путин 4 декабря в Сочи провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК по вопросам, связанным с применением высоких технологий на флоте.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы проводим сегодня третье совещание, посвященное развитию Военно-морского флота.

Как известно, эффективность ВМФ, как и Вооруженных Сил в целом, во многом зависит от своевременного получения данных от космических комплексов, надежной работы систем навигации и связи, интеграции всех информационных ресурсов, возможностей технологий искусственного интеллекта для решения задач на поле боя. Эти весьма сложные, по большей части закрытые для публичного обсуждения вопросы мы сегодня с вами предметно рассмотрим.

Отмечу, что ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики. А военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции.

Для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки.

Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время, развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом.

За последние годы состав нашей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился, существенно выросли возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

Спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана, оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооруженными Силами.

Эффективность работы этого важнейшего звена воздушно-космической обороны была вновь подтверждена в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром-2019".

Добавлю, что в текущем году завершено развертывание на геостационарной орбите космического комплекса высокоскоростной связи полного состава.

И конечно, мы стремимся обеспечить по этому направлению серьезный задел на будущее. В оборонных организациях разрабатываются перспективные системы и комплексы. Предприятия промышленности осваивают производство космических аппаратов на отечественной элементной базе.

В мае этого года на отдельном совещании мы детально обсудили состояние и перспективы развития космических войск ВКС, даны соответствующие поручения. И сегодня хотел бы услышать, как они реализуются.

Еще одна важная тема, затрагивающая интересы всех видов и родов войск Вооруженных Сил, – это разработка и поставка современных средств радиоэлектронной борьбы.

За последние годы предприятиями ОПК создано более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач и по своим возможностям превосходят зарубежные аналоги.

Нужно и дальше совершенствовать такие системы, а также информационно-управляющие комплексы, обеспечивающие эффективное применение войск.

При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании техники РЭБ, – она использовалась у нас достаточно активно в ходе операции в Сирии.

Прошу в рамках совещания доложить о приоритетах работы по этому важнейшему направлению.

<…>