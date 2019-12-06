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Известия.ru

СМИ узнали о возможной переброске США кораблей и военных на Ближний Восток

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Власти США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски десятков кораблей и переброски 14 тыс. военных в целях противодействия Ирану. Об этом в среду, 4 декабря, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.

По их данным, президент США Дональд Трамп примет решение по данному вопросу в течение декабря.

Согласно публикации, в Вашингтоне рассматривают вероятную переброску дополнительных сил в качестве средства сдерживания Тегерана в случае его попыток отреагировать на ужесточение односторонних американских экономических санкций.

6 ноября Тегеран заявил о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Этап начнется с газификации центрифуг на объекте в Фордо, которая запрещена ядерной сделкой. По словам президента Ирана Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

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