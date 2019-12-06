Независимо от участия в НАТО, ЕС должен иметь свою оборонную составляющую - глава Еврокомиссии

Брюссель. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - При том, что НАТО остается самым мощным оборонительным союзом в мире, и статья 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне важна для Европы, у Евросоюза есть свои задачи в сфере обороны, считает председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Я убеждена, что есть такие темы, в которых я не вижу (роли - ИФ) НАТО, но где необходимы собственные возможности Европейского союза действовать", - заявила глава ЕК в среду на пресс-конференции в Брюсселе после первого под ее председательством заседания исполнительной коллегии ЕС.

По словам фон дер Ляйен, Европейский союз уникален своими средствами дипломатии, инвестициями в развитие, к которым также должны быть добавлены оборонные возможности.

"Нужно продолжать работать, чтобы развивать союз безопасности и обороны. Это будет задачей нынешней (Евро)комиссии", - продолжила фон дер Ляйен.

"Я хочу, чтобы, когда возникает кризис и когда Европейский союз согласен действовать, у него были для этого процедуры и средства", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она напомнила, что пять лет назад в Мали было необходимо действовать против террористической угрозы, а у ЕС не было ни соответствующих средств, ни процедур, ни структур. И страна не оказалась в руках террористов только благодаря Франции, развернувшей там свои силы.