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Интерфакс-АВН

Сербия приобрела комплексы ПВО "Панцирь-С", несмотря на угрозу американских санкций - вице-премьер РФ Борисов

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © Максим Блинов

Сочи. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Сербские власти принимали решение о приобретении российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-С" в условиях санкционного давления со стороны США, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Мы узнали, что за поставки "Панцирей" американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999-го года научили их, что себя надо защищать", - сказал Борисов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

О наличии контракта на поставку Сербии российских комплексов ПВО "Панцирь-С" Борисов сообщал в октябре.

"Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал журналистам Борисов 19 октября в Белграде, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли у России соответствующий контракт.

О том, что Сербия получит от России по контракту комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С", ранее "Интерфаксу" сообщил источник в Белграде.

"Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта", - сказал собеседник агентства.

Вице-премьер напомнил, что сербы довольны российскими вооружениями, в частности, самолетами МиГ-29, которые РФ модернизирует для них.

На вопрос об интересе Белграда к российским системам ПВО он ответил: "Само по себе, что 30-тысячная армия Сербии имеет пакет заказов свыше $600 млн, это говорит о многом". "Такого пакета заказов, исходя из численности армии, ни у одной страны нет. Я думаю, наши прочные связи в сфере ВТС будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых дееспособных армий на Балканах", - подчеркнул Борисов.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" есть у российских военных в Сирии. Они применяются для прикрытия авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ РФ в Тартусе.

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Страны
Россия
Сербия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
МиГ-29
Персоны
Борисов Юрий
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