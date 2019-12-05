Результаты испытаний: "Бумеранги" получат обновленные бронекорпуса

Предварительные испытания, в которых опытные образцы на базе колесной платформы "Бумеранг" полностью подтвердили заявленные характеристики, позволят сделать эти перспективные машины еще более совершенными.

В частности, как сообщается на сайте ООО "ВПК", будет изменена конструкция бронированного корпуса. Планируется, что обновленный вариант в виде полноразмерного макета пройдет баллистические испытания и испытания на противоминную стойкость.

В настоящее время на производственных площадях "Военно-промышленной компании" для проведения государственных испытаний начались работы по сборке новых опытных образцов. После их завершения в 2022 году может быть начато серийное производство данной унифицированной техники.

В текущем году в ходе проводившегося в Подмосковье Международного военно-технического форума "Армия" была представлена одна из машин семейства. Сообщалось, что БМП весит 25 тонн, ее экипаж состоит из 3 военнослужащих (механик-водитель, наводчик-оператор, командир), в десантном отделении могут помещаться 8 мотострелков.

В необитаемом боевом модуле установлены 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. Имеется также хорошо зарекомендовавший себя в ходе различных вооруженных конфликтов противотанковый управляемый ракетный комплекс "Корнет".

Благодаря мощному двигателю (до 800 л.с.) "Бумеранг" способен развивать по шоссе скорость до 100 км/ч. Водные преграды форсируются со скоростью в 12 км/ч. Запас хода - 800 км.

Алексей Брусилов